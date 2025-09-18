Desi e gravida, Naomi Watts se plimba cu scuterul prin New York

Duminica, 19 Octombrie 2008, ora 15:22
1823 citiri
Actrita Naomi Watts, in varsta de 39 de ani, se pregateste sa fie din nou mamica.
Ea si-a petrecut acest week-end la New York, impreuna cu sotul ei, actorul Live Schreiber, unde a fost fotografiata in timpul unei plimbari pe scuter, relateaza celebrity-babies.com..
Actrita si sotul ei pareau destul de relaxati. Cuplul s-a intalnit, in 2006, pe platourile dramei "The Painted Veil".
Au impreuna un fiu, Alexander, care s-a nascut in iulie 2007.
