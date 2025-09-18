Desi e gravida, Naomi Watts se plimba cu scuterul prin New York

Actrita Naomi Watts, in varsta de 39 de ani, se pregateste sa fie din nou mamica.

Ea si-a petrecut acest week-end la New York, impreuna cu sotul ei, actorul Live Schreiber, unde a fost fotografiata in timpul unei plimbari pe scuter, relateaza celebrity-babies.com..

Actrita si sotul ei pareau destul de relaxati. Cuplul s-a intalnit, in 2006, pe platourile dramei "The Painted Veil".

Au impreuna un fiu, Alexander, care s-a nascut in iulie 2007.

