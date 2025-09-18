Desi e gravida, Naomi Watts se plimba cu scuterul prin New York

Duminica, 19 Octombrie 2008, ora 15:22
1823 citiri
Desi e gravida, Naomi Watts se plimba cu scuterul prin New York

Actrita Naomi Watts, in varsta de 39 de ani, se pregateste sa fie din nou mamica.

Ea si-a petrecut acest week-end la New York, impreuna cu sotul ei, actorul Live Schreiber, unde a fost fotografiata in timpul unei plimbari pe scuter, relateaza celebrity-babies.com..

Actrita si sotul ei pareau destul de relaxati. Cuplul s-a intalnit, in 2006, pe platourile dramei "The Painted Veil".

Au impreuna un fiu, Alexander, care s-a nascut in iulie 2007.

Banii veniți prin Programul SAFE vor dezmorți industria de apărare a României, explică ministrul Economiei. "Vor ajuta și la redresarea economică"
Banii veniți prin Programul SAFE vor dezmorți industria de apărare a României, explică ministrul Economiei. "Vor ajuta și la redresarea economică"
Radu Miruță, ministrul Economiei, susține că sumele de bani care vor intra în România prin Programul SAFE vor dezmorți industria de apărare, dar vor fi o componentă și din planul de...
Coaliția și-a împărțit funcțiile de secretar de stat și de prefect. Ce post-cheie a câștigat USR SURSE
Coaliția și-a împărțit funcțiile de secretar de stat și de prefect. Ce post-cheie a câștigat USR SURSE
Partidele din coaliția de guvernare au căzut de acord asupra modului cum își repartizează, între ele, funcțiile de secretari de stat și de prefecți, iar în urma acestei negocieri,...
#Naomi Watts, #plimbare, #scuter, #gravida , #stiri mondene
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Bebelus din Iasi, mort dupa ce s-a lovit la cap intr-o masina. De ce au fost parintii condamnati la inchisoare
ObservatorNews.ro
Masurile luate in cazul angajatilor din aeroportul Cluj care isi bateau joc de bagajele oamenilor
DigiSport.ro
Surpriza: 2.000.000 Euro pentru romanul alungat din Ucraina

Ep. 131 - Ilie Bolojan vrea noi reforme!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum reacționează corpul tău când renunți la carbohidrați
  2. Din pandemie în prezent: cu ce obiceiuri de dating au rămas românii
  3. Andreea Ibacka, despre disciplina din familie și reguli: „Am un Excel cu programul pe zile și ore, un adevărat master plan”
  4. Cum să amenajezi livingul pentru relaxare: 6 sfaturi pentru un spațiu confortabil și liniștit
  5. Victor Ponta, dezvăluiri după divorț. Dorința Dacianei Sârbu pe care nu a putut să o îndeplinească: „Cum să nu-ți reproșezi așa ceva?”
  6. Ce părere a avut mama Ellei după ce a văzut imaginile de la Insula Iubirii: Nu mai eram acel om pe care îl știa ea
  7. Daciana Sârbu vorbește pentru prima dată deschis despre relația cu noul ei partener, Alex: „Nu mă ascund”
  8. Cele 8 alimente pe care le consumi și care conțin microplastice
  9. 7 aparate din casă care consumă energie chiar și când nu sunt folosite
  10. Fructele în exces pot dăuna sănătății. Mihaela Bilic trage un semnal de alarmă: „Nu trebuie să uităm că sunt un desert”