Doua top modele britanice ajuta orfanii romani

Autor: Andreea Ghinea
Miercuri, 17 Iunie 2009, ora 21:50
Modelele Lisa B si Yasmin Le Bon, foarte bune prietene, au decis sa ajute copiii orfani din Romania prin infiintarea unei fundatii caritabile.

Lisei i-a venit aceasta idee dupa ce a vizitat mai multe orfelinate din Romania si a ajuns la concluzia ca in aceste locuri conditiile de supravietuire sunt foarte proaste, informeaza Times Online.

"Nu exista incalzire, iernile sunt foarte dure, nu au nici macar lucrurile esentiale. Erau copii care aveau rani deschise, copii care nu au fost tinuti niciodata in brate", a spus modelul.

Lisa a ramas uimita de faptul ca exista aproximativ 50 de copii la doar doua asistente care sunt platite cu 60 de dolari pe luna.

"Mother4children" este fundatia pe care cele doua au infiintat-o pentru copiii din Romania, dar si pentru cei din Marea Britanie.

