VIDEO Ultimul interviu al actritei Draga Olteanu Matei: "Eu si sotul meu ne-am propus la un moment dat sa murim impreuna"

Retrasa din viata publica, Draga Olteanu Matei a declarat in emisiunea de la TVR ca nu se plictiseste deloc, profitand de timpul pe care il are pentru a citi. "Adevarul e ca eu nu am prea fost plimbareata. Cata vreme ai invatat alfabetul nu ai cum sa te pierzi. Sunt atat de multe carti inca necitite. Am atatea carti pe care nu le-am citit. Citesc, mai vorbesc la telefon cu prietenii, mai scriu cate ceva. Stau de vorba cu mine insami", a declarat Draga Olteanu Matei, la TVR.In aceeasi emisiune, actrita a facut si o marturisire tulburatoare, aratand ca "vorbeste" cu sotul sau, decedat in urma cu sapte ani. "El pentru mine nu a murit. El a ramas in sufletul meu. Chiar ne propuneam la un moment dat sa murim impreuna. El a suferit un infarct, era in spital. Eu i-am dus niste floricele si i-am scris: la viata eu te chem, dar ia aminte, acesta e lucru cel mai important, te previn ca o iau inainte si o sterg in neant, dar s-a intamplat invers", a mai declarat actrita care a fost casatorita cu sotul sau 44 de ani.In aceesi emisiune Draga Olteanu Matei a declarat ca si-a castigat painea de toate zilele cu meseria sa."Dupa prima difuzare m-a sunat sa-mi spuna ca i-am pus in fata o oglinda si va trebui sa se obisnuiasca cu ceea ce-a vazut in ea. I-am replicat doar ca multora ne-ar placea la 87 de ani asa oglinda...", a scris realizatoarea emisiunii, Irina Pacurariu, dupa difuzarea interviului.