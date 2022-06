Elena Natura se bate cu 40 de supermodele din lumea intreaga

Frumoasa Elena Natura, castigatoarea finalei nationale a Bravo Cover Girl Tour 2006, a fost aleasa sa reprezinte Romania la finala mondiala a concursului Ford Models' Supermodel of the World 2006 la New York, care are loc in perioada 12.01-18.01.2007.

Elena a fost selectata din 3.000 de fete care s-au prezentat la preselectiile organizate in 41 de orase din Romania.

Citeste mai multe pe Askmen.ro.

Ads