Fostul chitarist Whitesnake sufera de cancer

Vineri, 08 Februarie 2008, ora 17:55
Mel Galley, fost chitarist al trupei Whitesnake, a marturisit ca este bolnav de cancer, in faza terminala.

"Lucrurile astea se intampla. Am avut o viata fantastica si am fost foarte norocos. Am vazut o multime de trupe bune, am cantat alaturi de multi muzicieni si am trait o sumedenie de experiente extraordinare", a declarat muzicianul in varsta de 59 de ani pentru Express & Star.

"Sunt multumit ca macar pot sa le spun ramas bun membrilor familiei si tuturor prietenilor mei, care imi sunt acum alaturi", a adaugat Galley.

Fostul chitarist Whitesnake si-a anulat concertele programate pentru luna martie, pentru ca se va supune unei operatii de extirpare a unei tumori esofagiene.

Galley va implini 60 de ani in martie, insa va organiza petrecerea aniversara saptamana viitoare.

