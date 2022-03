Gabi Jugaru, pus pe liber de Pro TV

Realizatorul TV Gabi Jugaru a parasit Pro TV, dupa ce contractul i-a expirat si nu a mai fost reinnoit, in urma problemelor financiare cu care se confrunta postul TV.

"Printre cei afectati de criza am fost si eu. Colapsul vanzarilor de publicitate este de vina, asa mi s-a spus", a declarat Gabi Jugaru, pentru Paginademedia.ro, adaugand insa ca nu intelege cum de s-a renuntat atat de usor la el.

Jugaru a adaugat ca in ultimul an a lucrat pentru un salariu redus cu 60% si nu i s-a reprosat niciodata calitatea emisiunii sale. Jugaru a adaugat ca i s-a propus sa revina in grila de toamna, daca situatia financiara a postului va fi mai buna.

Realizatorul TV spune ca ar accepta o revenire la Cronica Carcotasilor, daca i se va propune si ca va ramane aceeasi persoana, indiferent de ce se va intampla.

"Chiar daca unii trec peste mine, raman acelasi ninja negru, care nu se teme de ninja gri si nici de flacara violeta", spune Jugaru.

