Halle Berry are o stea pe Walk of Fame

Actrita Halle Berry este prima femeie de culoare care primeste o stea pe Bulevardul Celebritatilor din Los Angeles. Berry este considerata una din cele mai de succes actrite, remarcandu-se prin rolurile interpretate in filmele 'Bulworth', 'Die Another Day', sau 'Introducing Dorothy Dandridge', pentru care a primit un Glob de Aur in 1999.

Cel mai mare succes al vedetei de pana acum a fost castigarea premiului Oscar in 2001 pentru interpretarea sa de exceptie din filmul 'Monster's Ball', in care l-a avut ca partener pe Billy Bob Thornton. La ceremonia de acordare a stelei de pe 'Walk of Fame', Halle Berry a fost insotita de actorul Samuel Jackson, partenerul acesteia din pelicula 'Jungle Fever'.

Actrita de culoare in varsta de 40 de ani a declarat ca primul lucru pe care a dorit sa-l vada acum 15 ani, cand a aterizat la Los Angeles, a fost Bulevardul Celebritatilor, deoarece vroia sa intalneasca 'un star in carne si oase'. Halle Berry va putea fi urmarita in curand pe marile ecrane in productia 'Perfect Stranger, alaturi de Bruce Willis. (M.C.)

