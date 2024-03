Institutul francez gazduieste saptamana filmului documentar franco-roman

Noua filme documentare inedite vor fi prezentate publicului bucurestean in cadrul unei manifestari gazduite de Institutul Francez. Este vorba despre Saptamana filmului documentar franco-roman, eveniment organizat in colaborare cu postul de televiziune Arte, in perioada 23-28 octombrie.

Printre invitati se numara producatorii Paltin Nottara si Ada Solomon, alaturi de regizorul Staphane Lucon.

Proiectiile vor putea fi urmarite la cinema Elvira Popescu. Pretul unui bilet este de 5 lei.

Lista filmelor:

"Les Fanfarons", de Cornel Gheorghita

"Apparatchiks et businessmen", de Stan Neumann,

"La decouverte du paysage televisuel roumain", de Mathieu Sarfati

"Clara B.", de Alexandru Solomon,

"Voyage dans l'irrealite immediate", de Jean Lefauxe si Anca Hirte

"Gigi, Monica... et Bianca", de Benoit Dervaux si Yasmina Abdellaoui

"Les coulisses d'un reve", produs de Paltin Nottara si regizat de Jennifer Ajuriaguearra

"Travailler pour 110 euros par mois", de Stephane Lucon

"Retrouver Byzance", de Paltin Nottara si Philippe Calderon.

