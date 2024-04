Irina Nicolae - fosta lidera a trupei ASIA - s-a reorientat spre zona cartilor educative pentru copii. Astfel, in luna decembrie a anului trecut, ea a lansat cartea "In tara lui Dovlecel". Prezenta in emisiunea "Celebri sau nu" moderata de Mihaela Tatu la Antena 2, Irina Nicolae a declarat ca Dovlecel este un personaj de poveste inventat si patentat oficial de ea. Tot anul trecut... Citeste mai multe pe Vedeta.ro.

Ads