Isi anunta Printul William logodna cu Kate Middleton?

BBC a lansat zvonul ca Printul William si iubita sa, Kate Middleton, ar fi pe cale sa isi anunte logodna.

In ultimele saptamani, postul de televiziune a lucrat la realizarea unei emisiuni despre cuplu, pornind inca de la momentul in care Printul William a cunoscut-o pe iubita sa Kate, informeaza News.com.au.

Emisiunea, numita "Their Story" (Povestea lor, n.red), ar urma sa fie difuzata in noaptea in care s-ar anunta logodna.

Unul dintre oficialii postului a fost auzit laudandu-se in public ca in aceste vremuri de recesiune, editia speciala nu ar fi fost realizata daca BBC nu ar fi primit niste informatii de prima mana.

"Credeti-ma, in aceste timpuri de restriste nu am cheltui bani pe aceast program daca nu am fi fost asigurati ca sigur se vor logodi", ar fi spus acesta.

Un purtator de cuvant al Casei Regale a refuzat sa comenteze acest aspect, desi a recunoscut ca este la curent cu realizarea programului.

Ads