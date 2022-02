Janet Jackson simuleaza sexul oral pe scena

Janet Jackson a dat startul turneului ei in Statele Unite - primul din ultimii sapte ani - cu un costum futuristic si o coafura rebela, ce aminteste de look-ul ei din anii '90.

Cantareata, care are 42 de ani si activeaza in industria muzicii de 30 de ani, i-a incantat si socat, deopotriva, pe fanii care au participat la concertul care a avut loc in Los Angeles miercuri (17 septembrie)... Citeste mai multe pe Vedeta.ro.

Ads