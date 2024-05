Laurence Olivier a fost spion britanic

Actorul Laurence Olivier a fost agent al serviciilor secrete din Marea Britanie, fiind recrutat la cererea fostului ministru Winston Churchill, potrivit unei noi carti care va fi lansata de un reputat biograf, Michael Munn, luna viitoare, informeaza telegraph.co.uk.

Celebrul actor britanic, acuzat pe nedrept de unii dintre contemporanii sai de lipsa de patriotism pentru ca a preferat sa ramana la Hollywood dupa ce a izbucnit cel de-al doilea razboi mondial, a lucrat ca agent pentru un birou al MI5 infintat in Statele Unite.

Daca pe marele ecran, Olivier a interpretat roluri de eroi militari britanici precum Henric al V-lea, amiralul Nelson si ducele de Wellington, in realitate acesta si-a riscat viata incercand, alaturi de ceilalti agenti secreti britanici, sa convinga Statele Unite sa sprijine Marea Britanie in lupta cu Germania nazista.

In 1940, actorul era deja celebru la Hollywood datorita unor roluri precum cele din "La rascruce de vanturi" si "Rebecca".

Potrivit biografiei scrise de Munn, "Lord Larry", ministrul britanic din acea epoca, Winston Churchill l-a recrutat pe cunoscutul producator de film sir Alexander Korda pentru a infiinta un birou al MI5 in Statele Unite. Korda l-a recrutat apoi pe sir Olivier sa lucreze pentru aceasta unitate speciala.

Munn, un reputat autor specializat in biografii de oameni celebri, precum cele ale lui James Stewart, Gregory Peck, John Wayne si Frank Sinatra, spune ca toate aceste lucruri i-au fost dezvaluite de fosti colaboratori ai actorului.

Ads

Producatorul de film Jesse Lasky i-a spus lui Munn ca Olivier putea asigura accesul la importante personalitati politice ale vremii datorita prieteniei cu staruri americane precum Clark Gable si Tyrone Power.

"Nimeni nu a spus acest lucru cu voce tare, dar se banuia ca, in perioada in care Olivier si Vivien Leigh lucrau la filmul cu Nelson ("Lady Hamilton"), Olivier si Korda erau mai mult decat niste producatori britanici veniti la Hollywood sa faca un film despre patriotismul britanic. Erau, intr-un fel, si doi ambasadori oficiali ai guvernului britanic", a spus Lasky.

Actorul David Niven, care a preferat sa plece de la Hollywood si se inroleze in armata britanica, a declarat: "Mai periculos pentru tara era ca Olivier ar fi putut fi acuzat ca este agent secret. In lumina de acum a istoriei poate parea un lucru ridicol, dar inainte ca America sa intre in razboi nu tolera agentii straini".

Fiul lui Olivier, Tarquin, a declarat ca nu stie daca tatal sau a fost agent secret dar ca nici nu poate nega acest lucru tinand cont de patriotismul declarat al actorului.

In 1941, Olivier s-a intors in Marea Britanie si s-a inrolat ca pilot. Olivier si-a continuat cariera de actor cu o serie de roluri in filme patriotice precum "Paralela 49" si "Henric al V-lea", iar ultimul sau rol a fost acela al unui soldat necunoscut in "War Requiem" (1998) de Derek Jarman.

Ads