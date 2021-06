Controverse privind alegerea numelui fiicei printului Harry: Regina Elizabeth II nu ar fi fost consultata

Lilibet este numele de alint al reginei, in randul membrilor familiei, inca din copilarie. sursa apropiata printului Harry si lui Meghan Markle a spus ca el a vorbit cu regina inainte de nasterea copilului si ca "ar fi mentionat" numele. Insa o sursa din Palat a precizat ca nu a fost asa si ca regina nu a fost intrebata vreodata de folosirea acestuia.Relatia dintre ducii de Sussex si familia regala britanica a tinut prima pagina a ziarelor in ultimele luni.In interviu acordat jurnalistei Oprah Winfrey , difuzat la inceputul lunii mai, cei doi au adus critici dure familiei regale legat de rasism, fara a prezenta dovezi. Printul Harry a declarat intre altele ca au existat dificultati in relatia sa cu tatal lui, printul Charles, dar ca are o relatie buna cu regina si ca vorbesc frecvent.Weekendul trecut, cuplul a anuntat nasterea fiicei Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor intr-un spital din Santa Barbara (California).Lilibet a aparut cand printesa Elizabeth era copil si nu isi putea pronunta corect numele. Bunicul ei, regele George V, o striga afectuos Lilibet, imitand incercarea ei de a-si spune numele. Porecla a ramas si a inceput sa fie folosita de rudele apropiate.Regina a semnat Lilibet pe coroana funerara a unuia dintre cei mai apropiati prieteni ai ei, contele Mountbatten. Printul Philip, care i-a fost sot mai bine de sapte decenii, ii spunea de asemenea Lilibet.Dupa nasterea stranepoatei, a fost considerat ca printul Harry si Meghan Markle au vorbit cu regina despre alegerea numelui. In presa au aparut articole in care prieteni ai cuplului erau citati ca spunand ca printul Harry a cerut permisiunea bunicii lui.The Times a scris ca regina fusese informata de Harry legat de nume.O sursa apropiata ducilor de Sussex a declarat pentru BBC ca printul Harry a discutat cu regina inainte de nastere, afirmatie contestata de atunci de Palat.Lilibet Diana este al 11-lea stranepot al reginei Elizabeth II si sora mai mica a lui Archie, care are acum varsta de 2 ani.Al doilea prenume al ei este un omagiu adus mamei printului Harry, printesa Diana, care a murit in 1997. Printesa Charlotte, fiica printului William si a lui Kate Middleton, este botezata si Diana si Elizabeth.Dupa nasterea ei, Palatul Buckingham a spus ca regina si alti inalti oficiali au fost informati si ca sunt "incantati de veste".