Liz Taylor se distreaza in cluburi gay, costumata in cowboy

Elizabeth Taylor, in varsta de 76 de ani, s-a costumat ca un "cowboy" si a iesit in barul "The Abbey" frecventat de membrii comunitatii gay din Hollywood.

Actrita a tinut sa le faca in ciuda gurilor rele, care au afirmat ca fosta stea a Hollywood-ului nu mai are multe zile de trait, informeaza Daily Mail.

Vedeta a adoptat o tinuta demna de un cowboy adevarat, insa nu a uitat sa se macheze strident, folosind un ruj rosu aprins. Din cauza problemelor de sanatate, actrita este imobilizata intr-un scaun cu rotile.

Totusi, acest mic amanunt, nu a impiedicat-o sa iasa alaturi de prietenii ei, pentru a se distra. Proprietarii barului au un colt dedicat actritei, unde este amplasat un portret al acesteia. Vedeta este un client fidel al localului, unde se delecteaza degusatnd tequila si Martini de mere.

"Zvonurile privind starea lui Elizabeth de sanatate sunt complet neadevarate. Este inconjurata de familie, prieteni si bijuterii", a declarat Dick Guttman, un prieten al actritei.