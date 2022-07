Meghan Markle si Printul Harry si-au numit labradorul infiat cu un cuvant vulgar in limba romana

O revista din Marea Britanie a dezvaluit numele unui labrador negru pe care Meghan Markle si Printul Harry l-au adoptat in vara anului 2018.

Este o traditie in familia regala britanica sa nu fie furnizate multe detalii despre animalele de companie ale membrilor. Obiceiul a fost continuat si de cuplul Meghan Markle si Printul Harry, care au refuzat sa dezvaluie urmatorilor numele unui labrador negru pe care l-au infiat in 2018, la scurt timp dupa casatorie.

In cel mai bine vanduta noua carte biografica, intitulata in "In cautarea libertatii - Harry si Meghan, o familie regala moderna", autorii, jurnalistii regali Omid Scobie si Carolyn Durand, dezvaluie ca numele catelusei este Pula, noteaza People.

Se pare ca numele a fost inspirat de o calatorie pe care cuplul a facut-o in Botswana, in anul 2016. Calatoria ar fi intarit relatia celor doi si are o semnificatie aparte pentru cuplu, motiv pentru care au decis sa-si numeasca animalul astfel.

Pula este moneda oficiala a Botswana, tara din Africa unde cuplul a calatorit la inceputul relatiei, in urma cu patru ani.

In setswana, limba locala, "pula" mai poate inseamna "ploaie" si, pentru ca ploaia este foarte rara in Botswana, este considerata valoroasa si o binecuvantare.

Ads