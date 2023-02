Carcotasul Mihai Gainusa si-a serbat ziua de nastere printr-o petrecere la care au participat 100 de invitati.

Vedeta postului Prima TV, care a implinit 40 de ani, a marturisit ca a fost cea mai mare petrecere pe care a facut-o vreodata.

"A fost cea mai mare petrecere pe care am facut-o vreodata. Am avut peste 100 de invitati, cred ca mai multi decat la nunta. Am primit foarte multe carti si sticle de vin, volume de toate felurile, de citit, de rasfoit si de golit, tricouri haioase, printre care unul cu 1970, editie limitata, si caricaturi. Citeste mai multe despre Mihai Gainusa - zi de nastere cu 100 de invitati pe Vedeta.ro.