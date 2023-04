"Moartea domnului Lazarescu" ruleaza la New York.

"Moartea domnului Lazarescu", in regia lui Cristi Puiu, inregistreaza un alt succes.

Este vorba de premiera in Statele Unite, fiind primul film romanesc care are parte de o astfel de lansare in cinematografele americane dupa "Balanta" lui Lucian Pintilie, potrivit Film Comment.

New York-ezii vor fi primii care vor vedea filmul, intre 26 aprilie si 9 mai la Film Forum, un cinematograf dedicat filmelor independente, necomerciale.

"Moartea domnului Lazarescu" va ajunge apoi in Los Angeles, Chicago, Nashville, Salt Lake City, Cleveland, San Francisco, Berkeley, Washington si Cambridge Massachusetts.

Responsabilul pentru promovarea internationala este Philippe Bober, prin firma sa The Coproduction Office. Filmul va fi vazut si in Austria, Norvegia, Danemarca, Franta, Marea Britanie, Belgia, Grecia, Elvetia, Mexic si Ungaria.

Pelicula lui Cristi Puiu, care initial nu primise credit CNC, a avut un traseu special : dupa ce acastigat premiului sectiunii Un certain regard de la Cannes, a circulat la o multime de festivaluri internationale, adunad peste 30 de trofee