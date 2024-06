Ne-Yo, hartuit de Britney Spears

Britney Spears nu se satura de scandaluri, mai ales de cele pe care ea le incepe. Incercand din rasputeri, in ultima vreme, sa-si relanseze cariera muzicala, Brit a apelat la calitatile de producator/compozitor ale rapper-ului Ne-Yo.

In urma acestei colaborari, cantareata l-a acuzat pe rapper ca i-a vandut muzica rivalei ei, Nicole Scherzinger (Pussycat Dolls).

Se pare ca Ne-Yo i-a scris opt cantece doamnei Spears, insa el sustine ca dupa ce a primit "acesta comanda", Britney s-a "dat la fund".

Drept urmare, rapper-ul a vandut doua dintre piesele produse liderei trupei Pussycat Dolls, dupa ce aceasta s-a aratat interesata de ele.

Ne-Yo explica: "Habar nu am ce se intampla cu Britney Spears. Este adevarat ca am scris acele cantece pentru ea, insa asta se intampla inainte sa se rada in cap si sa se interneze din nou la reabilitare.

Cand aceste lucruri s-au intamplat, am pierdut orice contact cu Britney si label-ul ei. De fiecare data cand ii sunam nu raspundeau la telefon.

Atunci am spus - ok, banuiesc ca nu mai sunt interesati de oferta mea, iar acum, ce aud?! Ca Britney este furioasa pe mine, ca i-am vandut piesele rivalei sale, Nicole."

Din acel moment, se pare ca Ne-Yo a fost hartuit zi si noapte de Spears.

El a mai adaugat ca "Oamenii lui Brit ma suna mereu si ma acuza ca am vandut muzica clientei lor. Bineinteles ca le-am raspuns pe masura, ca doar nu mi-au dat niciun cec!"

Reprezentantii lui Britney nu au vrut sa faca niciun fel de comentarii.