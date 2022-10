Nicole Kidman se ingrasa pentru un nou rol

Odata cu semnarea contractului pentru "The Reader", Nicole Kidman s-a pregatit si cu o serie de cure de ingrasare.

Actrita isi doreste sa fie convingatoare in noua productie a carei protagonista e o femeie mai plinuta dar extrem de seducatoare.

Potrivit unei surse citate de Daily Star, "Nicole se simte bine cu cateva kilograme in plus, insa i se pare greu sa manance mai mult si asta o face foarte somnoroasa".

Kidman calca pe urmele lui Renee Zellweger, care s-a supus aceluiasi tratament, pentru rolul Bridget Jones.

In comedia romantica "The Reader", Kidman il are ca partener pe Ralph Fiennes.

