Pavarotti, supus unor teste medicale detaliate

Tenorul italian Luciano Pavarotti, internat de doua saptamani intr-un spital din Modena, Italia, din cauza unei stari febrile, va fi supus unor investigatii medicale mai detaliate, desi medicii si-au dat acordul pentru externare in urma cu cateva zile, anunta Reuters.

Doctorii declara ca testele au legatura cu cancerul la pancreas de care sufera cantaretul.

Luciano Pavarotti a fost internat in urma unei examinari de rutina, cand medicii au constatat ca are febra si l-au internat pentru a-l tine sub supraveghere.

