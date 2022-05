Pearl Jam planteaza copaci pentru a-si acoperi emisiile de carbon

Trupa Pearl Jam, care a vandut 60 de milioane de albume din 1991, a decis sa investeasca 210.000 de dolari in plantarea de copaci in statul Washington, pentru a-si acoperi propriile emisii de carbon si pe cele ale fanilor, in 2009.

"Pearl Jam este o trupa, dar si o afacere", a explicat chitaristul si cofondatorul Stone Gossard, pentru Reuters. Copacii plantati vor ajuta la eliminarea a circa 7.000 de tone de dioxid de carbon, care sa acopere turneele lor, cazarile la hotel etc. si pe cele ale celor 480.000 de fani care au participat la concertele lor anul trecut.

Gratie banilor pusi la dispozitie de trupa, vor fi refacuti 33 de acri de padure in Seattle, Kent, Kirkland si Redmond.

Pearl Jam a mai investit in mediu si anterior, numai in 2003 punand la bataie 150.000 de dolari, pentru a acoperi emisiile rezultate in urma fabricarii si distributiei unui album.

Si Rolling Stones a adaugat pretului de vanzare al biletelor, in turneul din 2003, 27 de centi destinati plantarii de copaci.

