Prince, la cel de-al doilea divort

Luni, 31 Iulie 2006, ora 16:41
Prince Rodgers Nelson a confirmat pentru revista "People" ca mariajul cu cea de-a doua sa sotie, Manuela Testolini Nelson, se afla la final. Actiunea de divort a fost demarata pe 24 mai, a precizat cantaretul, altminteri foarte econom in declaratii privind viata sa personala.

Cei doi se casatorisera in 2001, in Hawaii, in cadrul unei ceremonii a martorilor lui Iehova. Manuela, fosta angajata a fundatiei de caritate a cantaretului, detine in prezent o companie de productie Gamillah Inc., si este implicata intr-o serie de organizatii non-profit, printre care si United Communities Against Poverty sau YouthCARE.

Prince a mai fost casatorit, din 1996 pana in 1998, cu o dansatoare-cantareata din ansamblul sau, Mayte Garcia. Singurul lor copil a murit la scurt timp dupa nastere.

Cantaretul lucreaza in prezent la o continuare a albumului sau de anul acesta, '3121'.

