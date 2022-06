Printesa Caradja, la TV Ziare.com: Printesele de azi poarta tricou

Nonconformismul nu este un stil de viata, ci o eticheta pe care o lipim de oameni "asa cum lipim o eticheta de valiza din aeroport".

De ce? Pentru ca stereotipia este o boala grea de care suferim cu totii, considera o printesa a secolului XXI care nu poarta crinolina, ci tricou, Brianna Caradja.

"Dincolo de toate, nonconformismul este ceva pe care nu stim cum sa-l definim. Acest nonconformism se pune ca eticheta pe cineva pe care nu stii cum sa-l definesti, de unde sa-l apuci, care are pareri diferite.

Dar nu e un stil de viata. Este o eticheta care mi-a fost lipita, asa cum se lipeste o eticheta pe valiza la aeroport. Sa nu ma confundati nici cu o vedeta, pentru ca nu sunt. Nu produc ceva, nu cant, nu sunt actrita", a explicat Brianna Caradja, joi, in cadrul unei emisiuni difuzate pe Ziare.com.

Insa printesa cu o personalitate greu de mestecat de "mentalitatile naftalinizate de pe la noi", despre care s-a tot scris si inca se scrie ca murdareste rangul pe care il poarta pentru ca sustine casatoriile intre gay sau pentru parerile pe care nu a ezitat niciodata sa si le exprime, spune ca nu se considera o "nonconformista".

"Eu nu incerc sa ma conformez unei imagini care mi-a fost impusa de cineva. Sunt asa cum sunt eu. Printesele de azi sunt in tricoase, la 12.00 dupa-amiaza, si nu in rochie lunga.

Sau sa ma imbrac cu o trena, sa ma pun noaptea in naftalina si sa ma scot ziua? Vreau sa fiu o femeie a secolului meu. Am trecut pragul dintre secolele XX si XXI si vreau sa traiesc in secolul in care sunt. Eu cred ca sunt o persoana cat de cat normala... dar ce e normalitatea?", a explicat Brianna Caradja.

Intrigata de imaginea de rebela de care nu mai scapa, printesa se intreaba: "De ce sa mi se puna aceasta eticheta de nonconfomista? De ce sa se zica numai asta? Asta e singurul lucru care m-ar defini pe mine? De ce? Pentru ca am aparut pe role, pentru ca nu ma imbrac in printesa, pentru ca nu corespund printesei din cartile cu basme pentru copii? Cu totii suntem leganati in niste povesti care nu exista.

Intr-adevar, cand am pareri, le exprim in gura mare. Dar eu nu cred ca sunt, adica nu ma consider o persoana nonconformista. Este o eticheta. Ne place la nebunie sa punem etichete". (A.T.)

