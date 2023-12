Printesa Eugenie s-a apucat de fumat

Dupa ce a fost vazuta intr-un club de striptease si a dansat goala impreuna cu prietenele in curtea liceului, printesa Eugenie a Marii Britanii nu se lasa de traznai: ea a fost fotografiata de paparazzi fumand.

Cea mai mica fiica a Printului Andrew si a Sarei, Ducesa de York, a fost vazuta in Sydney tragand dintr-o tigara, in timp ce se plimba insotita de bodyguard. Printesa a implinit acum o saptamana 19 ani si este in vacanta cu prietenele in Australia dupa testele finale de la liceu, pe care le-a trecut cu brio, relateaza The Daily Mail.

Martorii relateaza cum printesa era destul de atasata de pachetul de tigari, pufaind destul de des. "Era clar ca nu este doar o fumatoare de ocazie", arata un trecator.

Prietenii apropiati ai printesei sustin ca aceasta isi doreste sa se lase.

Ea nu este prima din familia regala care incearca sa scape de viciu: printul Harry a incercat fara succes sa se lase de fumat de zeci de ori, la fel si Ducesa de Cornwall, spre dezgustul Printului Charles.

(L.S.)