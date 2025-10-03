Regina Elisabeta a ramas "fara palarie" in fata Carlei Bruni

Autor: Anca Serghescu
Luni, 01 Iunie 2009, ora 18:12
6069 citiri
Regina Elisabeta a ramas "fara palarie" in fata Carlei Bruni

Britanicii au fost nevoiti sa recunoasca faptul ca experta lor in palarii, Regina Elisabeta, a fost invinsa anul acesta de mai tanara sa fosta musafira, Carla Bruni Sarkozy.

Bereta gri purtata la un moment dat de Prima Doamna a Frantei pur si simplu i-a cucerit pe britanici, drept care suverana britanica s-a vazut nevoita sa-si "scoata palaria" in fata mai tinerei doamne.

Ei au declarat-o pe Bruni castigatoare, aceasta devansandu-le pe Regina Elisabeta a II-a sau pe Madonna, relateaza AFP. Anul trecut, victoriasa a fost Zara Phillips, nepoata monarhului.

Anul acesta, i-au tinut trena lui Bruni insasi Regina, contesa de Wessex - sotia printului Edward, Sophie -, Victoria Bckham si Madonna, aflata pe locul 5.

In ceea ce-i priveste pe gentlemani, castigator a fost Hugh Jackman, care l-a invins pe fostul James Bond, Sean Connery. Printre invinsi s-au mai aflat Daniel Day Lewis, Johnny Depp si Peter Andre.

#Carla Bruni palarie, #competitie palarii Bruni, #regina Elisabeta palarii, #Hugh Jackman palarie, #Madonna, #Victoria Beckham
Comentarii
R
romanul
rank 1
Jos palaria
Are palarie Carluta dar nu prea are pe ce o pune. Vezi tot
D
don pasquale
rank 1
Cred că are şi kraci şi tzatze mai mishto decât regina
Asa că trebuie să arate poporului la ce este mai tare. Vezi tot
Adaugă comentariu
