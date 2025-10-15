Russell Crowe nu vrea sa se mute In SUA

Vineri, 07 Noiembrie 2008, ora 21:15
1863 citiri
Actorul Russell Crowe a afirmat ca nu se va muta niciodata la Los Angeles,
insistand ca este fericit sa traiasca in tara sa adoptiva Australia.
Starul din Gladiator nascut in Noua Zeelanda este decis sa-si protejeze familia de atentia presei si este convins ca cea mai buna solutie pentru ei este sa stea departe de luminile Hollywood-ului, informeaza Agerpres.
Crowe are doi baieti, Charlie, in varsta de patru ani, si Tennyson, in varsta de doi ani, cu sotia sa Danielle Spencer. Cei doi sunt casatoriti de cinci ani.
