Selena Gomez, despre problemele de sanatate mintala cu care se confrunta. "Nu ma puteam da jos din pat". Frustrarile pe care le-a simtit artista

Cantareata de 28 de ani a recunoscut recent ca sufera de depresie, iar acum a facut noi precizari privind aceasta experienta neplacuta din viata ei.

Una dintre cele mai apreciate vedete din showbiz-ul international s-a confruntat de-a lungul timpului cu mari probleme de sanatate. Dupa ce in 2012 a fost diagnosticata cu o boala autoimuna (lupus), iar in 2017 a suferit un transplant de rinichi, Selena Gomez se lupta cu acum cu episoadele depresive. In urma cu cateva luni, americanca si-a dezvaluit diagnosticul de tulburare bipolara care ii produce numeroase neplaceri.

Intr-un interviu in presa de peste Ocean, Selena a intrat in detalii, incercand astfel sa-i ajute si sa le ofere incredere celor care sunt in aceeasi situatie. "Am probleme de sanatate mintala si am vrut ca lumea sa stie asta. La inceput parea fara speranta, uneori era o provocare pentru mine sa ma dau jos din pat. Nu intelegeam de ce nu pot fi ca ceilalti oameni", a declarat Selena Gomez, care a initiat si o strangere de fonduri in lupta cu aceasta boala.

"Primul lucru pe care il fac atunci cand sunt in suferinta e sa-mi gasesc un spatiu doar pentru mine si sa cer ajutor. Ma duc in camera mea, ma intind, beau niste apa si respir adanc. Daca am nevoie de un prieten, sun un prieten. Daca am nevoie de terapeutul meu, imi sun terapeutul. Important e sa fii calm si rabdator cu tine", a mai spus cantareata pentru revista People.

