Sharon Stone nu mai e ce a fost

Nu oricine se poate lauda ca a vazut-o pe Sharon Stone aratand altfel decat spectaculos. O pot face insa jurnalistii de la Daily Mail, care prezinta miercuri cateva imagini in care protagonista din Basic Instinct apare in public cu chipul foarte rosu si plin de pete.

Desi obrajii rosii sunt, de obicei, un semn de sanatate, in cazul actritei in varsta de 50 de ani nu se poate spune acelasi lucru, daca tinem cont de expresia afisata pe fata ei.

Imaginile au fost surprinse la sosirea acesteia si a fiului ei pe Aeroportul din Los Angeles.

Jurnalistii britanici reamintesc faptul ca lista celebritatilor care apeleaza la tratamente estetice complexe pentru a-si intineri chipul este foarte lunga si ca Sharon Stone a negat cu vehementa, de mai multe ori, ca ar apela la astfel de metode, sustinand ca este o frumusete "in intregime naturala".

Sharon Stone se pregateste sa se intoarca pe marile ecrane in filmul de actiune "Streets of Blood", care are drept subiect urmarile uraganului Katrina si la care filmarile vor incepe in luna mai.

