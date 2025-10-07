Snoop Dogg si-a castigat in justitie dreptul de a intra in Marea Britanie

Dupa un proces de 3 ani, rapperul Snoop Dogg, care atacase in justitie interdictia de a intra in Marea Britanie, a reusit sa intoarca lucrurile in favoarea sa.

El a motivat ca interdictia impusa in urma cu 3 ani ii cenzura dreptul fundamental la libertatea de expresie, relateaza Daily Mail. In prezent, el poate aplica oricand pentru o viza.

Rapperul de 38 de ani are un dosar stufos de condamnari, el fiind judecat in trecut chiar pentru crima. Snoop Dogg a petrecut, in 1990, 6 luni in inchisoare pentru posesie de cocaina, 3 ani mai tarziu a fost judecat pentru crima in Los Angeles, dar a scapat, in 1997 a pledat vinovat pentru posesie de arme, fiind amendat cu 1.000 de dolari, in 1998 a fost amendat pentru posesie de droguri, la fel ca si in 2002.

In 2003 a fost judecat ca a incurajat doua minore sa-l dezbrace, intr-o inregistrare, dandu-le droguri, in 2006 a fost arestat in California pentru posesie de marijuana si o arma, fiind nevoit sa munceasca 800 de ore in folosul comunitatii, iar in 2007 i s-a interzis intrarea in Australia, interdictia fiind ridicata un an mai tarziu.

