Sute de motociclisti s-au adunat langa Oradea

Sute de motociclisti si-au dat intalnire in acest weekend langa Oradea, in localitatea Tamaseu, unde are loc festivalul Rebel Bikers. Sambata dimineata, motociclistii au ignorat ploaia si au defilat pe un traseu de 20 de km pana in centrul orasului Oradea.

La festivalul Rebel Bikers sunt asteptati peste 1500 de motociclisti din tara si strainatate. Pana duminica seara, la Tamaseu vor avea loc concerte rock si mai multe concursuri.

