Iata ce face nencrederea in sine din viata unei persoane: vedeta prefara sa doarma singura, decat sa fie vazuta fara peruca.

O sursa apropiata vedetei a declarat: In general, Tyra este foarte sigura pe ea, dar cu toate acestea, nu are acelasi sentiment cand vine vorba de parul ei. Nu vrea ca vre-un barbat sa o vada fara peruca sau fara extensii. Are impesia ca barbatii o doresc... Citeste mai multe pe Vedeta.ro.

Ads