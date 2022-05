Vedete care au ajuns sa munceasca pentru a supravietui

Mai multi actori de la Hollywood, cu averi de peste 100 de milioane de dolari, au ajuns sa munceasca pentru a supravietui.

Printre cei care au gustat din fructul gloriei si au cazut apoi in dizgratie se numara Kim Basinger, Cindy Lauper, Toni Braxton si Lorenzo Lamas, informeaza Click!.

Relatia cu artistul Morris O Kelly a fost cea care i-a pus capac surorii mai mari a lui Michael Jackson, La Toya.

Cantareata a cheltuit o groaza de bani prin tribunale, ajungand sa isi vanda pana si casa unde locuia. Din fericire, asta se intampla in 1995, cand fratele ei Michael inca o mai putea ajuta.

Toni Braxton avusese un castig fabulos din vanzarea albumelor, cifrat la 170 de milioane de dolari. Stilul de viata luxos si lipsit de discernamant, afacerile paguboase si contractele nefericite cu anumite case de productie au fost elementele care au facut-o sa declare in 1998 falimentul.

Ea si-a revenit ulterior lansandu-se intr-un lung circuit de concerte, care a ajutat-o sa isi achite datoriile de peste un milion de dolari la stat.

Kim Basinger (foto) a cumparat orasul Braselton, din statul Georgia, contra sumei fabuloase de 20 de milioane de dolari.

Data in judecata in 1983 de un grup de localnici pentru nereguli in realizarea contractului, actrita pierde procesul si intra in faliment, fiind nevoita sa vanda orasul. Momentan, Kim s-a redresat financiar.

In anii 80, Cindy Lauper era una dintre cele mai in voga artiste ale momentului, avand piese difuzate in intreaga lume. Stilul ei de viata luxos si cheltuielile irationale au facut-o insa sa cunoasca agonia.

Dupa ce a aruncat cu milioane de dolari pe fereastra pe proprietati imobiliare, tratamente de infrumusetare si obiecte de lux, ea a ajuns din 1983 sa munceasca pentru a se putea intretine.

De la o avere cotata la milioane de dolari, actorul Lorenzo Lamas a ajuns sarac lipit pamantului din cauza unui divort.

Despartirea de vedeta Playboy Shauna Sand l-a lasat cu datorii la stat de peste 600.000 de dolari, in conditiile in care averea lui ajunsese sa se cifreze, in 2004, la aproximativ 400.000 de dolari.

