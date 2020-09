VIDEO Venetia 77: O coproductie cu participare romaneasca a castigat trei premii in sectiunile paralele ale festivalului. Lista castigatorilor

Filmul "Quo Vadis, Aida?", coproductie Bosnia-Hertegovina/ Austria/ Romania/ Olanda/ Germania/Polonia /Franta/ Norvegia, este selectat si in competitia oficiala a Mostrei, ale carei trofee vor fi anuntate sambata seara incepand de la ora locala 19:00 (20:00 ora Romaniei, n.r.). Pelicula regizata de Jasmila Zbanic a fost recompensata sambata cu trei premii: Brian Award - atribuit de Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (UAAR) -, Signis Award - atribuit de SIGNIS International (World Catholic Association for Communication) - si Premio Unimed - atribuit de Unione delle Universita del Mediterraneo.Lungmetrajul "Quo Vadis, Aida?" spune povestea unei profesoare de limba engleza, Aida, care locuieste in Srebrenica. Atunci cand orasul ei natal este ocupat de armata sarba, Aida si familia ei, alaturi de 25.000 de concitadini, se refugiaza intr-o baza militara administrata de un batalion olandez trimis in regiune de ONU.Prezentam mai jos premiile atribuite in cadrul sectiunilor paralele ale Festivalului International de Film de la Venetia:Cel mai bun regizor: Philipp Yuryev - "Kitoboy"Europa Cinemas Label Award: " Oasis ", de Ivan IkicPremiul Publicului: "200 Meters", de Ameen NayfehCel mai bun film: "The Disciple", de Chaitanya TamhaneCel mai bun film din sectiunea Orizzonti si sectiunile paralele: "The Wasteland", de Ahmad BahramiMarele Premiu: "Ghosts", de Azra Deniz OkyayPremiul Verona Film Club: "Bad Roads", de Natalya VorozhbitPremiul Mario Serandrei: "Topside", de Celine Held si Logan GeorgePremiul pentru cel mai bun scurtmetraj: "J'ador", de Simone BozzelliPremiul pentru cel mai bun regizor: Edgardo Pistone - "Le Mosche"Premiul pentru cea mai buna contributie tehnica: "Gas Station", de Olga TorricoCel mai bun film din Venetia 77: "Pieces of a Woman", de Kornel MundruczoCel mai bun film italian prezentat la Venetia: "Notturno", de Gianfranco Rosi"Quo Vadis, Aida?", de Jasmila Zbanic"The Man Who Sold His Skin", de Kaouther Ben HaniaCel mai bun film: "The Wasteland", de Ahmad BahramiMentiune Speciala (abordarea chestiunilor legate de mediu): "Never Gonna Snow Again", de Malgorzata Szumowska si Michal Englert, si "Kitoboy", de Philipp YuryevMentiune Speciala (abordarea chestiunilor legate de munca): "Dear Comrades!", de Andrei KonchalovskyGraffetta d'Oro pentru cel mai bun film: "Saint-Narcisse", de Bruce LaBruceNave d'Argento pentru cel mai bun cuplu: "The World To Come", de Mona FastvoldVR Fan Experience: "Baba Yaga", de Eric Darnell si Mathias ChelebourgMentiune Speciala VR: "The Metamovie Presents: Alien Rescue", de Jason MooreCel mai bun film: "Miss Marx", de Susanna NicchiarelliMentiune Speciala pentru lungmetraj: "Assandira", de Salvatore MereuMentiune Speciala pentru scurtmetraj: "Finis Terrae", de Tommaso FranginiCel mai bun film: "Le Sorelle Macaluso", de Emma DanteCel mai bun actor: Alessandro Gassman - pentru filmul "Non odiare", de Mauro ManciniCea mai buna actrita: distributia filmului "Le Sorelle Macaluso""Sun Children", de Majid MajidiPremiul Leoncino D'Oro - atribuit de Agiscuola, UNICEF:"Nuevo Orden", de Michel Franco"Le Sorelle Macaluso", de Emma DanteCel mai bun actor debutant: Luka ZunicCea mai buna actrita debutanta: Eleonora De LucaCel mai bun director de productie: Cristian Peritore pentru filmul "Le Sorelle Macaluso", de Emma DanteCel mai bun director de imagine: Raffaele Alletto pentru filmul "Padrenostro", de Claudio NoceCele mai bune costume: Paolo Seghetti pentru filmul "Miss Marx", de Susanna Nicchiarelli"The World To Come", de Mona FastvoldPremiul pentru distributie - atribuit de RB Casting:Linda Caridi - pentru filmul "Lacci", de Daniele LuchettiCel mai bun film: "Quo Vadis, Aida?", de Jasmila ZbanicMentiune speciala: "Nomadland", de Chloe ZhaoCel mai bun film italian: "Non Odiare", de Mauro Mancini, si "Notturno", de Gianfranco RosiCel mai bun film strain: "Listen", de Ana Rocha De Sousa, si "Selva Tragica", de Yulene OlaizolaPremiul Enit pentru calatorii turistice: "Padrenostro", de Claudio NoceCea mai buna coloana sonora: "Miss Marx", de Susanna NicchiarelliPremiul pentru realizari deosebite in intreaga cariera: Giorgio MoroderPremiul Special pentru muzica si cinema: Diodato"Quo Vadis, Aida?", de Jasmila ZbanicCel mai bun film: "Nomadland", de Chloe ZhaoMentiune Speciala: "City Hall", de Frederick Wiseman.