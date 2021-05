A murit cantaretul B.J. Thomas, catigator a 5 premii Grammy VIDEO

Un reprezentant al lui a confirmat ca Thomas a murit pe 29 mai, in casa lui din Arlington (Texas), din cauza complicatiilor pe fondul unui cancer. Artistul a anuntat diagnosticul in luna martie."Ma simt binecuvantat ca am avut ocazia sa inregistrez si sa interpretez cantece pop, country si gospel frumoase si sa impartasesc aceste minunate melodii si amintiri in intreaga lume cu milioane dintre voi", a transmis el la acel moment.Nascut in Oklahoma, pe 7 august 1942, Billy Joe Thomas a crescut in Houston (Texas). A cantat mai intai in biserica, iar in 1966 a inregistrat primul succes cu o versiune a piesei "I'm So Lonesome I Could Cry" a lui Hank Williams, care a devenit primul lui single vandut intr-un milion de exemplare.De-a lungul carierei, a castigat cinci premii Grammy, a vandut discuri in peste 70 de milioane de copii, a avut opt piese clasate pe primul loc in topul american si 26, intre primele zece.Printre cele mai de succes melodii ale lui se numara "(Hey Won't You Play) Another Somebody Done Somebody Wrong Song", "I Just Can't Help Believing", "Don't Worry Baby" si.Cel mai cunoscut cantec al lui, "Raindrops Keep Fallin' on My Head", scris de Burt Bacharach si Hal David si inclus pe coloana sonora a filmului "Butch Cassidy and the Sundance Kid" (1969), a fost premiat cu Oscar . El a fost vandut in mai mult de 2 milioane de copii si, dupa lungmetrajul cu Paul Newman si Robert Redford, a fost folosit si in "Forrest Gump" si "Spider-Man 2".La scurt timp, Thomas a devenit dependent de droguri. A intalnit-o pe Gloria, cea care avea sa ii devina sotie, iar acesta a fost un moment de cotitura. A renascut drept crestin, a renuntat la droguri si a inceput sa cante piese gospel. Albumul lui din 1976, "Home Where I Belong", a fost recompensat cu Grammy si cu un premiu Dove. "Home Where I Belong" este si titlul autobiografiei sale.