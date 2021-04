A murit fiica lui Emanuel Isopescu. Catalina avea 49 de ani si a fost fotomodel celebru in anii '90

Catalina Isopescu, nascuta in 1972, fiica celebrului prezentator TV Emanuel Isopescu, decedat si el in septembrie 2020, s-a stins din viata, la nici un an dupa tatal sau, scrie Click.ro Vestea a fost facuta publica de iubitul acesteia, Oltin Hurezeanu, si confirmata si de Roxana Voloseniuc, redactor-sef al revistei Elle si fosta colega de breasla cu Catalina ispopescu."In lacrimi, privesc pozele mele cu ea. Era un suflet atat de special, frumos, creativ, unic. Si ii sunt recunoscatoare din atatea motive. Odihneste-te in pace prietena mea, Catalina Isopescu", a scris Roxana Voloseniuc pe Facebook Fostul prezentator Emanuel Isopescu a murit la 75 de ani, pe 2 septembrie 2020. In 2011, Isopescu a suferit o operatie dificila la inima si acuza intr-o postare pe Facebook ca s-ar fi infectat in spital cu clostridium difficile, o bacterie nosocomiala.Fost jurnalist Emanuel Isopescu a lucrat de-a lungul unei cariere prodigioase la mai toate posturile tv de calibru din Romania si s-a retras din activitate in 2011. Locuia retras in Tulcea, unde avea o pensiune.