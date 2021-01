A murit legenda tango-ului Juan Carlos Copes, la 98 de ani. Era bolnav de COVID-19

"Totul s-a intamplat repede, tatal meu a murit... Va straluci intodeauna in mijlocul stelelor si pentru totdeauna in istoria tango-ului", a anuntat pe Facebook fiica sa Johana Copes.Octogenarul s-a infectat in decembrie cu noul coronavirus.Juan Carlos Copes, nascut la 31 mai 1931, la Buenos Aires, a devenit celebru pentru ca a facut cunoscut tango-ul ca un stil coregrafic de sine statator si a dus acest dans popular pe marile scene internationale.A format cu cuplu legendar de tango cu Maria Nieves. Cei doi au fost casatoriti din 1964 pana in 1973, dar au continuat sa danseze impreuna pana in 1997. "Am stiut ca mi-am gasit Stradivariusului meu", a declarat el in 2016, evocand debuturile lor. Fiica sa Johana i-a calcat pe urme si timp de aproape 20 de ani a fost partenera sa de dans.Juan Carlos Copes si-a incheiat cariera in 2015."A stralucit pe Broadway si a fost aplaudat in Europa. A format un cuplu de dansatori de neuitat cu Maria Nieves si a montat spectacole unice", a scris pe Twitter ministrul argentian al Culturii."Ii spunem la revedere marelui Juan Carlos Copes, legenda a tango-ului dansat (...), coregraf, formator de generatii de artisti si care a creat spectacole inovatoare de tango in lumea intreaga", a declarat, pe Twitter, ProTango Argentina, una dintre cele mai mari asociatii de promovare a tango-ului.Citeste si: