A murit mezzosoprana Maria Macsim Nicoara, de la Opera Iasi. Sapte luni de suferinta dupa un accident extrem de bizar

Ce s-a intamplat cu mezzosoprana Maria Macsim Nicoara

Mezzosoprana Maria Macsim Nicoara a fost data in grija unei surori, la inceputul lunii noiembrie. Decizia a fost luata de magistratii Judecatoriei Iasi, insa decizia nu a fost definitiva. De asemenea, mama si sora artistei au cerut judecatorilor ordin de protectie fata Codrin Nicoara, sotul artistei, dandu-l pe acesta in judecata in data de 12 octombrie.Procesul intentat de sora mezzosopranei sotului acesteia, pianistul Codrin Nicoara, a inceput pe 1 iulie 2020. Una dintre surorile artistei le-a cerut magistratilor din cadrul Judecatoriei Iasi sa o lase pe aceasta in grija ei, solicitare admisa de magistrati. Chiar daca sentinta primei instante nu este definitiva, aceasta este executorie.Mezzosoprana a fost grav ranita in urma a ceea ce se crede a fi un accident casnic, in data de 9 mai 2020. In jurul orei 23:00, sotul artistei a gasit-o plina de sange, in stare de semiconstienta, la capatul scarilor interioare din vila pe care o detin in comuna Aroneanu, din judetul Iasi.In loc sa sune la urgente, barbatul a dus-o intr-o camera si a lasat-o pe pat. Abia spre dimineata mama pianistului, alertata de acesta, a chemat ambulanta.Maria Macsim Nicoara a fost dusa la spital abia dupa 8 ore, iar medicii au decis sa anunte politia. A urmat o ancheta din care au iesit la iveala faptul ca relatia dintre cei doi soti se racise, iar colegii solistei ar fi spus ca acesta pianistul ar fi fost destul de violent cu ea.Sotul femeii a spus ca nu a dus-o la spital pentru ca nu a crezut ca este asa grav si sustine ca el crede ca s-a dezechilibrat si a cazut pe scari.Totodata, sora care a obtinut custodia, precum si mama lor au cerut emiterea unui ordin de protectie impotriva lui Codrin Nicoara, dandu-l pe acesta in judecata in data de 12 octombrie.Cele doua rude au solicitat ca sotul artistei sa pastreze o distanta minima de 100 de metri fata de aceasta, fata de resedinta surorii care o luase in ingrijire, din judetul Bacau, fata de Spitalul Clinic de Urgenta "Prof. dr. Nicolae Oblu", din Iasi, si fata de centrul medical in care mezzosoprana urma sa mearga pentru recuperare, precum si interzicerea oricarui contact.CITESTE SI: