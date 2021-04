Nelu Ploiesteanu a murit. Era internat la Spitalul Floreasca, dupa ce se infectase cu SARS-CoV-2

La o saptamana dupa ce Cornelia Catanga s-a stins din viata , acum o alta veste trista a lovit showbizul romanesc. Dupa o lupta grea cu virusul care a impanzit o lume intreaga, Nelu Ploiesteanu s-a stins din viata.Anuntul trist a fost facut in aceasta dimineata pe retelele de socializare de jurnalista Mara Banica.Rivalitate in lautarie: Nelu Ploiesteanu vs Clejani (VIDEO)Nelu Ploiesteanu, pe numele sau real Ion Dumitrache, este unul dintre cei mai cunoscuti interpreti de muzica lautareasca din Romania. A cantat apoi la restaurantele Caraiman, Bulevard, Doina, Crama Domneasca, Caru' cu Bere.