A murit actorul si regizorul Robert Downey Sr.

Sotia sa a anunatt ca Robert Downey Sr. a murit in somn, la casa sa din New York.Cunoscut pentru rolurile din filme precum "Boogie Nights", "Magnolia" si "To Live and Die in LA", Downey Sr. lupta cu maladia Parkinson de peste 5 ani.Tatal vedetelor Robert Downey Jr. si Allyson Downey, Robert Downey Sr., regizor, scriitor si producator, s-a tinut departe presa pentru a-si proteja faimosii copii. Dar in 2001, cand fiul sau nominalizat la Oscar se confrunta cu acuzatii de cocaina, Downey Sr. a dat un interviu pentru The Post despre problemele de la Hollywood. "Viata este prea usoara cand esti vedeta de film. Oamenii vor face orice vrei si iti vor aduce tot ce vrei ", a spus el pentru The Post. "Hollywood-ul este un loc oribil".