Povestea ABBA își scrie ultimul capitol! Un album nou, un concert excepțional și apoi finalul FOTO VIDEO

Trupa suedeză ABBA plănuiește o revenire în stil mare. Însă după acest show grandios, se va trage cortina.

ABBA e un acronim format din inițialele prenumelor celor patru suedezi care au dominat topurile: Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson and Anni-Frid Lyngstad.

ABBA s-a format la începutul anilor 70 și a dat lovitura la Eurovisionul din 1974 cu Waterloo, primul dintr-o serie incredibilă de hituri ale formației suedeze. Mamma mia, The Winner Takes it All sau Super Trouper au consolidat faima celor patru.

Trupa a apărut ultima data împreună în noiembrie 1982. Apoi, fără să facă mult tam-tam, a ieșit din lumina reflectoarelor.

“La începutul anilor 80, când am încetat să mai înregistrăm, am crezut că ABBA va fi complet terminată, că nu se va mai vorbi despre această formație. ABBA nu mai era cool în acea perioadă”, a sus Bjorn într-o întâlnire pe Zoom cu ziariștii.

Benny Anderson povestește ce s-a întâmplat în acești ani.

“Noi patru ne-am înființat o companie mică. Toate veniturile pe care le încasam le împărțeam la patru, între noi. Apoi, ne-am spus: hai să își vadă fiecare de treaba lui și ne mai auzim, poate peste cîțiva ani vom mai face ceva împreună. Am și vândut compania”.

Peste “câțiva ani”, adică aproape 40, ABBA s-a reunit. Trupa a făcut un album nou, Voyage, care va fi lansat pe 5 noiembrie.

Sunt 10 piese noi, dintre care două pot fi ascultate deja. Benny Anderson povestește: “Sunt cele mai bune 10 piese pe care am putut noi să le scoatem acum, fără să ținem cont absolut deloc de trenduri și de ce se întâmplă acum pe piață”.

"Un concert care ne-a adus împreună după 40 de ani"

Iar în primăvara lui 2022, la 40 de ani de la “dispariția” trupei va avea loc un concert fenomen în Parcul Olimpic Regina Elizabeta din Londra.

Doar 3.000 de persoane vor putea asista live la această performanță a ABBA, dar concertul va putea fi de fapt urmărit în întreaga lume.

Va fi o experiență intensă digitală mai degrabă, cu 800 de animatori de pe mapamond care vor intra în pielea “Abbatarilor” și vor aduce trupa în toate colțurile.

Ce se va întâmpla apoi? Nimic.

“Asta este”, a spus Benny Anderson. “Mai facem asta și gata. Game over.”

Don't shut me down, una dintre melodiile noi lansate de ABBA de pe albumul Voyage

