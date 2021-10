Adela Popescu a făcut atac de panică în avion: ”Aproape am pupat pământul”. Motivul pentru care și-a stricat escapada romantică

Cunoscuta cântăreață, actriță și vedetă TV Adela Popescu a împlinit 35 de ani la dat de 8 octombrie, însă escapada romantică la Roma pregătită de soțul său, Radu Vâlcan, a fost anulată dintr-un motiv toal neașteptat.

”Mă duce, mă, la Roma de ziua mea! Că altfel jar mânca”, a precizat Adela pe Instagram înainte de se sui în avionul spre capitala Italiei.

Imprevizibilul s-a produs la o oră după decolare, când avionul fost nevoit să se întoarcă din cauza unei urgențe medicale a unui pasager.

”Nu, nu am mai ajuns la Roma. Voi știți că mie îmi e frică să zbor, iar starea de panică provocată de ceea ce s-a întâmplat m-a făcut să îmi doresc să cobor din avion”, a mărturisit apoi artista.

”Sigur că Radu a încercat să îmi explice că persoana cu probleme e pe mâini bune acum, că nu e vorba de nicio defecțiune a aparatului de zbor, dar nu a fost chip să mă convingă. Probabil am făcut un atac de panică și toate îmi păreau ”semne”. Cei care ați trecut printr-unul știți probabil cum deformează realitatea. În fine...am ajuns acasă, am comandat mâncare italienească, prosecco și aproape am pupat pământul că sunt în siguranță. Acum, întrebarea mea e, voi ce ați fi făcut? V-ați fi continuat zborul sau ați fi coborât?”, a mai scris Adela Popescu..

