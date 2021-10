Adela Popescu, despre traumele din copilărie: ”Alexandru mi-a spus că sunt cea mai rea mamă din lume”

Adela Popescu, mamă a trei băieți, a discutat liber despre traumele din copilărie, lucru la care, spune ea, se gândește de când este ”mai mult mamă decât fiică”.

”Ma tot intreb ce-o fi in sufletul parintilor ai caror copii afirma ca au traume din copilarie. Ca nu s-au simtit iubiti, apreciati, vazuti.

Si ca neimplinirea pe care o simt in viata de adult e din cauza lor. A parintilor.

Incerc sa imi imaginez o mama de 60 de ani, pe un fotoliu din sufrageria de la etajul 4, citind pe Facebook postarea copilului despre asta.

Ce simte ea?

Neaga? Se revolta? Isi cere scuze? Plange?

M-am trezit gandindu-ma la asta, probabil si pentru ca, mai nou, ma simt mai mult mama decat fiica”, a scris Adela Popescu pe Facebook.

Aceasta spune că Alexandru, fiul ei cel mare, i-a spus că este ”cea mai rea mamă din lume”. Totuși, cuvintele ”nu au mișcat-o prea tare”.

”Si pentru ca zilele trecute Alexandru mi-a spus cu multa usurinta ca sunt cea mai rea mama din lume. Pentru ca l-am desenat pe Spider Man cu visiniu, nu cu rosu.

Nu m-a miscat prea tare, dar asta si pentru ca simt ca am suficient timp sa "repar" tot ce imi pare ca nu am facut bine pana in acel moment.

Dar, cand ai 60 de ani, ce simti? Mai ales cand stii ca ai facut atat cat ai putut, stiut, priceput.

Ca ai facut atat...cat parintii tai au putut, stiut, priceput...cu tine”, mai spune Adela Popescu.

