Cu un nou look, Adele a lansat și un nou hit: explozie de vizualizări pe YouTube VIDEO

Cântăreața britanică Adele, de 15 ori câștigătoare a premiilor Grammy, revine în prim-plan.

După o pauză de cinci ani, timp în care a trecut printr-un divorț și și-a rearanjat viața, Adele a lansat o nouă melodie, denumită Easy on me.

În 12 ore, a strâns peste 20 de milioane de vizualizări pe YouTube.

Melodia e o avanpremieră a următorului album al lui Adele, care va fi denumit 30. Este vârsta la care Adele (acum în vârstă de 33 de ani) a trecut prin schimbări majore, celelalte albume fiind intitulate 19, 21 și 25.

Adele are și un nou look, fiind mult mai slabă față de momentul în care a apărut în prim-planul muzicii cu hituri precum Hello.

Cine e noul iubit al lui Adele

