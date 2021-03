VIDEO Interlopul Adrian Beleaua, oprit de politie noaptea, pe strazile din municipiul Iasi, aflat in scenariul rosu: "Am iesit sa ma aerisesc putin"

Oprit de politie, interlopul a scapat fara amenda

"Am zis ca ne ducem la farmacie"

Politia nu a actionat, "pentru ca ne cunosc"

Adrian Corduneanu si prietenul sau au iesit sa se plimbe pe strazile din oras fara sa aiba un motiv intemeiat. Toata plimbarea, de aproximativ 25 de minute, a fost transmisa live pe Facebook Totul s-a petrecut in timpul meciului dintre Poli Iasi si Dinamo , desfasurat cu portile inchise, pe arena din Copou."Pe centru, la Select! Aici, hotelul "Continentalos"... Aici, daca vrei sa te insori, la primarie! Zi, Ionele! (amicul sau n.r)", spune Beleaua in live."Va salutam pe toti, sambata seara... Umblam si noi ca haiducii de noapte", glumeste Adrian Corduneanu.La un moment dat a fost oprit de politie, insa se pare ca nu a fost amendat."Ba, nu-s singur, stai asa... Mai sunt niste taximetristi!... Ne opreste militia pe aici, pe Copou, trebuie sa lasam usor cu caruta! Noi suntem strigoi de noapte!", a mai spus Adrian Beleaua."Na ca ne-a oprit garda. Buna seara! Acum plec acasa, nu deranjez pe nimeni, in cinci minute ajung acasa. Am iesit sa ma aerisesc putin. Sefu', o seara frumoasa si Doamne ajuta!", se aude pe fundal, in timp ce amicul sau continua live-ul pe Facebook si povesteste ce se intampla."Ei, politia...certificate, alea, alea...Suntem baieti de oras, ne cunoastem...Le-am spus ca am iesit putin sa ma aerisesc si ne ducem acasa. Nu deranjez pe nimeni, noi respectam Politia Romana, ca asa e frumos. Ei cu ale lor, noi cu ale noastre", a povestit, apoi Adrian Beleaua fanilor sai in direct."A fost si politia, ne-a oprit, dar ce sa ne faca... Ne-a intrebat ce e cu noi, daca avem declaratii. Am zis ca ne ducem la farmacie", a mai spus Beleaua.Dupa alte cateva minute, Adrian Corduneanu si amicul sau ajung in fata stadionului si vad nocturna aprinsa."E meci aici? Cat e ceasul? E 11, la 9 jumate a inceput! Stii cat e scorul, tata? 1-0 pentru Poli, serios? Stai sa filmez oleaca stadionul asta!", spune Corduneanu si transmite in direct imagini din zona arenei.Apoi, Adrian Beleaua ii da telefonul prietenului sau care se lauda ca politia nu le face nimic daca se plimba pe strada."Am salutat Politia Romana, ei ne-au salutat pe noi ca ne cunosc. Noi n-avem nici o problema, nu incalcam regulile de circulatie, nimic... Suntem oameni corecti, pasnici. Noi ne plimbam si la 3 dimineata, nu ne spun nimic pentru ca ne cunosc...", se scapa barbatul. Istoria clanului Corduneanu, cea mai periculoasa grupare de interlopi din Moldova, a inceput undeva in jurul anilor '90 . In anul 2002 Costel Corduneanu s-a retras din activitatea sportiva, insa deja era cunoscut ca lider al gruparii de numele careia avea sa se lege infractiuni grave de crima organizata.Clanul Corduneanu activeaza in Iasi, iar numele membrilor gruparii au ajuns celebre in toata tara si chiar peste hotare din cauza scandalurilor, a actelor de violenta si a furturilor.