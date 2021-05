Drama cumplita pe care a depasit-o jurnalistul Alex Dima. Cum l-a marcat moartea sotiei si ce s-a intamplat cu doctorul care a gresit diagnosticul

"E cumplit cand afli o astfel de veste. Daca nu era Sara, nu stiu ce s-ar fi intamplat, probabil o luam razna sau probabil nu mai stiati nimic de mine niciodata in Romania. Pentru ca am avut foarte multa ura pe locul acesta. Pe locul asta pentru ca sotia mea a ajuns intr-un spital, la un doctor care nu a tratat-o asa cum trebuie.I-a dat niste creme. Te duci la doctor si ti se spune ca esti bine, dar acolo era o boala care s-a dezvoltat fara sa stim. Boala asta se dezvolta fara sa stii. Cand am aflat a fost prea tarziu, mult prea tarziu. Cu siguranta, daca mergeam in alta parte...Foarte multa vreme mi-am reprosat asta, pentru ca eu am insistat sa mearga la doctorul acesta. L-am dat apoi in judecata si colegiul medicilor l-a oprit sa mai fie doctor", a povstit Alex Dima."M-am dus acasa, unde era mama si dormea cu Sara. Am trezit-o, am luat-o in brate si am inceput o alta viata", a completat jurnalistul."Mi-a zis odata, cred ca avea doi ani jumatate-trei, m-a luat de mana si mi-a zis "tu esti ca o mama pentru mine". Ne-am oblojit ranile unul la altul. Am incercat sa fiu si mama pentru ea", si-a mai amintit Alex.Dupa mai multi ani de la cumplita tragedie, Alex Dima a intrat intr-o noua relatie sentimentala, cu Georgiana. "Am vazut-o in aeroport, la Timisoara, unde eram la un eveniment, s-a bagat in fata mea la check-in. Suntem de aproape sase ani impreuna. Mi-au atras atentia ochii, zambetul si tupeul ei', a explicat ziaristul greu incercat de soarta.