Alec Baldwin, întâlnire șoc cu soțul femeii împușcate mortal de actorul american. Cum au reacționat cei doi bărbați FOTO

Actorul Alec Baldwin trece printr-o perioadă infernală după ce a tras cu o armă de recuzită pe platourile de filmare din New Mexico şi a provocat moartea directorului de imagine Halyna Hutchins şi rănirea regizorului Joel Souza, eveniment tragic petrecut joi, 21 octombrie.

Baldwin juca într-un film western aflat în producţie în Santa Fe. Biroul şerifului districtului Santa Fe a transmis că arma descărcată de actor a ucis-o pe Hutchins, director de imagine pentru filmul „Rust”, şi l-a rănit pe Souza.

La câteva zile după tragedie, Alec Baldwin a avut ocazia să se întâlnească și să-l consoleze pe soțul femeii decedate, Matt Hutchins, dar și pe fiul de 9 ani al cuplului, Andros.

Conform imaginilor viralizate pe rețelele de socializare, se poate observa că cei doi bărbați s-au îmbrățișat îndelung, într-un moment extrem de emoționant, pe care Alec Baldwin nu-l va uita niciodată. De altfel, devastat de cele întâmplate, actorul de 63 de ani a luat decizia de a ieși o perioadă din viața publică, pentru a se putea reseta din punct de vedere psihic.

Alec Baldwin hugging Matthew Hutchins, the widower of Halina, a cinematographer who he shot and killed on the set of his new movie Rust last week -no more old west duel! pic.twitter.com/LAL1VUb7Zw