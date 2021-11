Alexandra Stan spune adevărul despre Survivor: ce se întâmplă după ce se sting camerele

Alexandra Stan a participat la ediția din acest an a Survivor România.

Deși a plecat cu gânduri mari, Alexandra n-a rezistat foarte mult în concurs, artista acuzând probleme de sănătate. Însă ea a dezvăluit că n-ar fi stat în acest show nici dacă nu avea problemele respective.

“Eu de asta m-am întors de la Survivor. N-am mai zis niciodată chestia asta. Nu o zic cu titlu de jignire sau insultă, dar nu am mai făcut față. În primul rând că am avut niște probleme de sănătate și nu puteam să stau mai mult, dar și dacă n-aș fi avut probleme astea, n-aș fi stat.

Pentru că eu nu pot, frate, cu TV-ul ăsta, cu pupatul în fund care există la TV și cu mâncătoria.

Adică eu am fost, am văzut, mulțumesc, niciodată, never ever again!”, a spus Alexandra Stan în cadrul podcastului Aproximativ Discuții cu Gojira.

Oana Zăvoranu aruncă "bomba". care e adevăratul nume al lui Luis Lazarus

Ea a dezvăluit că ar fi avut mult mai mult de câștigat dacă mergea în juriul unui concurs de la TV, însă nu vrea să mai aibă de a face cu platourile de televiziune. În schimb, Alexandra Stan (32 de ani) a declarat că intenționează să își facă propriul ei podcast.

Ads