De ce s-a infectat actorul Alexandru Arsinel desi s-a vaccinat anti-COVID. Medicul Marinescu: "Ne-am dori sa fie un vaccin cu eficacitate 100%"

Cazul lui Alexandru Arsinel , care s-a infectat cu Covid-19, nu a fost dovada ineficientei vaccinurilor, ci din contra, sustine medicul Adrian Marinescu."Eu cred ca se intampla exact invers, e dovada ca daca ma vaccinez si apoi ma infectez, nu voi face boala, nu voi face o forma severa, nu voi avea complicatii.Vorbesc aici de persoane vulnerabile, de varstnici, de cei cu boli cronice, care daca s-ar infecta si n-ar fi vaccinate ar avea o probabilitate mare sa faca forme severe si sa-si puna viata in pericol.Deci pana la urma vaccinul inseamna o probabilitate mai mica de a ma infecta, dar si daca ma infectez ceea ce conteaza este ca nu voi face forma severa. De fapt, acesta este obiectivul, de a-i proteja pe cei vulnerabili.E un obiectiv individual pentru cel vulnerabil si bineinteles la nivel de masa, in momentul in care imunizarea este extinsa duce la ceea ce ne dorim cu totii, adica la intoarcerea la normalitate", a declarat Marinescu la Digi24 Conform medicului, actorul Alexandru Arsinel nu a avut nevoie de oxigen , si acesta sustine ca oamenii pot fi convinsi sa se vaccineze prin puterea exemplului si prin oferirea de informatii adevarate."Ne-am dori sa fie un vaccin cu eficacitate 100%. Dar sa nu uitam ca vaccinul antigripal a avut o eficacitate intre 40% si 60% in ultimul an inainte de pandemie.Cu mesaje transmise cu calm, sa le spunem oamenilor ca orice vaccin are si efecte adverse, chiar daca sunt foarte putine. Eu cred ca este o putere a exemplului cu Pfizer si Moderna, cum era perceputa o varianta moderna la inceput si multi voiau sa mearga pe varianta clasica. Eu zic ca orice vaccin este de luat in calcul", a explicat Adrian Marinescu. Alexandru Arsinel si sotia sa sunt internati de cateva zile la Institutul Matei Bals, dupa ce a fost diagnosticati cu Covid-19. Actorul, in varsta de 81 de ani, spune ca nu stie de unde a luat virusul. Atat el cat si sotia au primit prima doza a serului Pfizer in ianuarie si au avut rapelul la inceputul lunii februarie.Directorul Teatrului de revista "Constantin Tanase" are si alte probleme de sanatate. In 2013, a fost supus unui transplant de rinichi , la Institutul de Urologie si Transplant Renal din Cluj.