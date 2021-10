Cine e corporatistul din Pipera care a ajuns, într-o singură zi, în playlist-urile radiourilor din România, cu o piesă făcută în doar patru ore VIDEO

Melodia unui tânăr corporatist difuzat de cele mai importante radiouri din România. Sună atipic pentru industria de showbiz autohtonă, dar povestea este reală.

Amedeo Chiriac (23 de ani), un tânăr din Călărași care a venit la București pentru a studia la SNSPA și a-și urma visul în muzică, întorcând scaunele la Vocea României, a reușit să facă asta cu Ard Tot, prima lui piesă, care a devenit hit în această toamnă.

A scris versurile, a compus piesa și a înregistrat-o într-o tabără muzicală, împreună cu tânăra artistă Oana Marinescu. Iar asta în doar patru ore, în aceeași zi, într-o tabără de creație muzicală organizată la munte.

De la balade la dance

Un moment „ireal de inspirație și, probabil, irepetabil”, așa cum spune Amedeo. În septembrie, cei doi artiști, care s-au cunoscut chiar în acea tabără muzicală, au lansat piesa cu videoclip. Iar de aici s-a întâmplat un lucru destul de rar întâlnit în lumea showbiz-ului românesc. Chiar de a doua zi, Ard Tot a ajuns în playlist-urile celor mai importante radiouri din țară, devenind, peste noapte, un hit.

„Eu și Oana ne-am cunoscut în tabără. Acolo, noi, artiștii, eram împărțiți în diverse spații de creație. Inițial, începusem să scriem o piesă destul de tristă, pentru că eu, până atunci, scriam doar balade. A venit la noi unul dintre producători și ne-a zis că, în camera în care ne aflam, se compunea doar dance. Așa am scris primul meu dance.

Îmi place să cred că universul a făcut ca eu și Oana să lucrăm împreună. Din 40-50 de scriitori și producători câți am mers în tabără, ne-au repartizat câte trei-patru, aleatoriu. Așa ne-am cunoscut și așa am reușit ca, după doar patru ore de sesiune, să scriem versurile, linia melodică și să înregistrăm Ard Tot”, a spus Amedeo povestea piesei care a impresionat publicul încă din momentul lansării ei, în 22 septembrie 2021.

Dar ce e în spatele acestei piese-fenomen? Pentru Amedeo, unul dintre artiștii tinerei generații ai Roton, Ard Tot înseamnă, pur și simplu, noi începuturi. El consideră că, uneori, este mai bine să „rupi din tine”, chit că te doare, pentru ca, la final, să ajungi acolo unde ai visat dintotdeauna.

„Pentru mine, Ard Tot înseamnă că trebuie să nu mai ai nimic, să renunți la tine cu totul, pentru ca, apoi, să începi să te reconstruiești, să poți avea din nou «acel ceva». Să te poți avea din nou și pe tine, dar într-o variantă mai bună, la care, înainte, doar visai. Este ca și cum arzi tot în tine, ca să lași loc pentru lucruri noi. Este OK să ai noi începuturi, este OK să te retragi dacă simți nevoia. Trebuie să rupi din tine ca să poți fi fericit după aceea”, a mai afirmat Amedeo.

Ani de muncă până la prima piesă

Amedeo, un tânăr visător, cu un zâmbet molipsitor, mai spune că, deși a crezut în piesa lui, nu și-a imaginat că melodia se va bucura de succesul din prezent.

„După momentele din tabără, a urmat o audiție finală la Roton, unde cei care au ascultat-o au fost foarte emoționați, chiar au aplaudat. Atunci, am hotărât să lansăm pe piață această piesă. Recunosc că, după ce am ascultat toate piesele care au fost compuse în tabără, am avut încredere în Ard Tot, dar am avut și momente în care am crezut că poate sună bine doar în mintea mea. Că poate sunt subiectiv. Uneori, îmi venea greu să cred că, în sfârșit, după atâția ani de muncă, reușesc să lansez prima piesă din cariera mea”, a punctat artistul.

Și-a auzit melodia la radio, în timpul jobului

Emoția și bucuria sunt cele două sentimente care l-au încercat pe Amedeo în momentul în care și-a auzit pentru prima oară piesa la radio: „Prima oară a intrat pe Radio ZU. Eu, un corporatist obișnuit din Pipera, îmi beam cafeaua, lucram și, deodată, am început să mă aud la radio. Mă gândeam cât de extraordinar este acel sentiment să te auzi la radio, acolo unde, până atunci, îi ascultai pe toți artiștii pe care îi admirai. Mai apoi, piesa a intrat și pe celelalte radiouri, iar pentru asta mă simt incredibil de norocos și de recunoscător”.

Trending sound pe TikTok

Deși a reușit să ajungă acolo unde și-a dorit dintotdeauna și se bucură de aprecierea publicului, Amedeo se caracterizează drept un „necunoscut” care a reușit, însă, să facă zeci de mii de streamuri în câteva zile. Ard Tot a devenit un fenomen și pe TikTok, acolo unde fanii se filmează și fredonează versurile piesei lui Amedeo.

„Pe TikTok a devenit trending sound. Mă bucur atât de mult, încât nu știu cum să reacționez. Cu câțiva ani în urmă, aș fi zis că e doar noroc, însă acum aș spune că este multă muncă. Pentru a face muzică, trebuie să știi să faci mai multe lucruri pe lângă, care țin de viața de artist. Dacă nu înțelegi care este ritmul în această industrie, ești obligat să-l înveți, pentru a avea o șansă să reușești. Trebuie să tragi de tine și să muncești enorm”, mai explică Amedeo.

Ce urmează: „Bună”, piesa compusă în 15 minute

Pe lângă că se bucură din plin de tot succesul Ard Tot, Amedeo le pregătește mai multe surprize fanilor săi. În curând, el va lansa cea de-a două piesă, Bună. Deși este doar o formă de salut, pentru Amedeo, Bună este mai mult decât atât. Este tot o poveste de viață, la fel ca Ard Tot.

„Am scris Bună în doar 15 minute. Momentul a fost unul destul de greu pentru mine. Tocmai treceam printr-o despărțire și, după ce am scris piesa, i-am trimis-o persoanei respective. Nu mi-a răspuns la mesaj, m-a ignorat total. Dar s-ar putea să o asculte, în curând, la radio”, a mărturisit artistul.

A întors scaunele la Vocea României

În urmă cu patru ani, Amedeo, pe atunci un tânăr talentat și timid de doar 19 ani, urca pe scena de la Vocea României. Nu a câștigat marele premiu, dar a ajuns până în live-uri și, atunci, și-a făcut o promisiune. Poate una dintre cele mai importante pentru el: să revină pe scena emisiunii de talente și să ocupe unul dintre cele patru scaune ale juraților. La acel show, Amedeo a reușit să întoarcă scaunele a trei din cei patru jurați: Loredana, Smiley și Tudor Chirilă.

„De atunci, m-am schimbat enorm. Am «ars tot». Mi s-a schimbat modul de a vorbi, de a gândi. Mă temeam de foarte multe lucruri, inclusiv să urc pe o scenă, să vorbesc în public. Dacă mă duc acum la Vocea, cred că pot să câștig. Am rămas și cu promisiunea pe care mi-am făcut-o atunci: că o să mă întorc și o să fiu eu acolo, pe scaun”.

Pe lângă familie, prieteni și publicul larg, între fanii artistului se numără și colegii lui din corporație, el lucrând în domeniul asigurărilor. Muzica lui Amedeo este ascultată de toată compania, cântărețul bucurându-se din plin de susținerea celor cu care lucrează.

„Sunt foarte faini colegii mei și mă susțin enorm. Mi-au zis că este foarte bună piesa, iar șefa mea este înnebunită atunci când mă ascultă la radio”, mai spune artistul.

Amedeo are și un mesaj pentru tinerii care vor să urmeze o carieră în muzică: „Întotdeauna am simțit că pot. Cred că dacă ai în tine această încredere, oricât ai fi de pesimist, pentru că și eu mai sunt uneori, acea credință îți va răspunde la toate întrebările, îți va clarifica incertitudinile. Ei bine, dacă ai acel ceva în tine, în clipa în care treci printr-o situație rea, vei știi cum să continui cu lucrurile pe care le faci. La final, despre asta este vorba, să continui. Așa este și în viață. Ai urcușuri, coborâșuri, dar toate astea se întâmplă pentru că tu continui, nu?”

