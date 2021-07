Tratament cu citostatice pentru Andreea Antonescu! Cand i s-a agravat boala si de ce vrea sa adopte un copil

"Este a doua oara in viata mea cand am probleme de sanatate. Pentru mine a fost o mare surpriza, pentru ca nu am mai avut simptome de genul acesta. Lucrurile s-au agravat dupa participarea mea la Survivor, insa nu mi-as fi pus sanatatea in pericol daca stiam mai devreme de aceste probleme", a spus Andreea pentru cancan.ro."Este a doua oara in viata mea cand am probleme de sanatate, la varsta de 2 ani am fost internata sase luni in spital cu ambii rinichi. Dar acum sunt bine, incerc sa am un regim alimentar sanatos, nu mai mananc atat de multe dulciuri, am renuntat la mancarea nesanatoasa si se pare ca imi merge mult mai bine asa", a completat cantareata.Andreea Antonescu a mai spus ca se gandeste la un al doilea copil, care ar putea fi unul adoptat, in conditiile in care artista e in prezent singura pe plan sentimental."Ma gandesc la acest lucru de foarte mult timp, mi-am dorit de la 20 de ani sa am copii. Chiar daca imi doresc, nu as putea sa mai fac un copil acum, pentru ca nu am cu cine. M-am gandit si la adoptie. Si cu fiica mea am avut cateva discutii si parea incantata de idee", a subliniat Andreea Antonescu.